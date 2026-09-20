Son Mühür- Galatasaray'ın Trabzonspor karşılaşmasında sakatlığı sebebiyle yer alamayan Victor Osimhen'in Nijerya milli takımında Afrika Uluslar Kupası eleme maçları için forma giyip giyemeyeceği merak konusuydu.

Süper Lig tarihinin en pahalı bonservis fiyatıyla sarı kırmızılı camianın parçası olan Osimhen için Nijerya Futbol Federasyonu doktor raporu sonrası son kararını verdi.

Nijerya Futbol Federasyonun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda,

"Victor Osimhen, kas zorlanmasından dolayı iyileşme sürecini sürdürdüğü için Nijerya’nın Madagaskar ve Gine-Bissau ile oynayacağı 2027 Afrika Uluslar Kupası eleme maçlarında forma giyemeyecek. Victor’un bir an önce iyileşmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Başakşehir karşılaşmasında sakatlanmıştı...



27 yaşındaki golcü futbolcu, sarı-kırmızılı takımın 3-2 kazandığı İstanbul Başakşehir maçında girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlanarak 33. dakikada oyundan çıkmıştı.

Galatasaray'ın son iki şampiyonluğu ve geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16^ya kalmasında aslan payına sahip olan Osimhen bu sezon ligde 4 maçta, 303 dakika sahne almıştı. Başarılı sporcu bu sürede 6 gol ve 2 asistle yıldızlaşmayı başarmıştı.

Osimhen'in yokluğunda zorlanmasıyla dikkat çeken Galatasaray ligin altınca haftasında Trabzonspor deplasmanından 4-0'luk skorla yenik ayrılmaktan kurtulamamıştı.