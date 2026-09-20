Kadıköy'deki zorlu randevu öncesinde tüm gözler sakatlığını atlatan Marco Asensio'ya çevrildi. TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında yaşadığı adale sakatlığı nedeniyle yaklaşık bir aydır takımdan ayrı kalan İspanyol yıldız, hafta içi antrenmanlarının tamamında takımla çalışarak maç kafilesine adını yazdırdı. Teknik patron İsmail Kartal, tecrübeli yıldızı yedek soyundurarak hamle oyuncusu olarak değerlendirmeyi düşünüyor.

Sarı-lacivertli taraftarları sevindiren bu haberin hemen ardından savunma hattında beklenmedik bir şok yaşandı. Dün gerçekleştirilen son taktik çalışmada sakatlanan milli futbolcu Mert Müldür kadrodan çıkarıldı. Sağ bekte görev forması Nélson Semedo'ya teslim edilecek.

Marco Asensio Eyüpspor maçında forma giyecek mi?

Marco Asensio, sakatlığını tamamen atlatarak kadroya dahil edilmesine karşın ilk 11'de başlamayacak, İsmail Kartal'ın kararıyla yedek kulübesinde oturup mücadelenin ikinci yarısında oyuna dahil olacak. Yaklaşık dört haftalık maç eksiği bulunan İspanyol oyuncu, riske edilmemek adına maçın gidişatına göre son bölümde süre alacak.

Maç öncesi sakat ve cezalı oyuncular listesi

Futbolcu Takım Durum Marco Asensio Fenerbahçe Sakatlığı geçti, yedek kulübesinde bekleyecek Mert Müldür Fenerbahçe Son idmanda sakatlandı, kadroda yok Taşkın İlter Eyüpspor Tedavisi sürüyor, kafilede yer almadı Abdelhamid Sabiri Eyüpspor Sakatlığı devam ediyor, maçta yok

Eflatun-sarılı konuk ekipte orta sahanın iki dinamosu Taşkın ve Sabiri'nin yokluğu taktik dengeleri zorluyor. Ligde geride kalan haftalarda rakip fileleri henüz havalandıramayan Eyüpspor, Kadıköy'de katı savunmayla direnç göstermeyi amaçlıyor. Taktik disiplin belirleyici olacak.

Sahaya çıkması beklenen muhtemel 11 kadroları

Orta alanda N'Golo Kante ile Matteo Guendouzi ikilisini İsmail Yüksek ile desteklemeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, hücum hattında Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muriqi ile gol arayacak. Konuk takım ise kalede Moldovan'ın performansına güvenip hızlı ataklarla tehlike üretmeyi deneyecek.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Greenwood, Guendouzi, Kante, Kerem, Muriqi, Lukaku.

Eyüpspor: Moldovan, Talha, El Yamiq, Jules, Giordano, Massanga, Costa, Raux Yao, Boutobba, Michalak, Abdullahi.

Fenerbahçe ile Eyüpspor arasındaki heyecan dolu mücadele 20 Eylül 2026 Pazar günü saat 17.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.