A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 A Grubu dördüncü maçında Estonya’yı 84-64 mağlup ederek turnuvadaki dördüncü galibiyetini aldı. Alperen Şengün 21 sayı ve 8 ribauntla öne çıktı.
Maç Boyu Üstün Oyun
Karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-13 önde kapatan Türkiye ikinci çeyrekte de etkili oyununa devam ederek devreye 46-27 önde girdi.
Üçüncü çeyrekte farkı koruyan milli takım, son çeyreğe 65-49 önde girdi. Mücadeleyi 84-64 kazanarak turnuvadaki dördüncü galibiyetini aldı.
Alperen Şengün Yine Show Yaptı
Milli takımda Alperen Şengün, maçı 21 sayı, 8 ribaunt ve 5 asistle tamamladı. Ercan Osmani 14, Adem Bona ise 12 sayı kaydetti.
Liderlik İçin Son Maç
Türkiye, EuroBasket 2025 A Grubu’ndaki sonraki maçında liderlik için Sırbistan ile karşılaşacak.