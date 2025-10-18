Son Mühür - Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Yüksek Divan Kurulu toplantısı gergin anlara sahne oldu. Toplantının ilerleyen bölümlerinde bazı üyeler arasında çıkan sözlü atışma, kısa sürede büyüyerek salonda büyük bir kargaşaya yol açtı.

''Bak Rahmi...''

Yaşanan tartışma sırasında bir Divan Kurulu üyesi, diğerine yönelik "Bak Rahmi seni sokağa çıkartırsam şerefsizim" şeklinde bağırdığı duyuldu. Gerilimin artması üzerine toplantıya kısa bir ara verildi. Salonda bulunan görevliler ve bazı kulüp yöneticileri duruma müdahale ederek tartışmanın daha fazla büyümesini engelledi.