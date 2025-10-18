Son Mühür - Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında, karşılaşmanın ikinci çeyreğinde yaşadığı sakatlık sonrası Georgios Papagiannis’in sol dizindeki ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle kısa süre içinde ameliyat olacağı ve yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Ergin Ataman'ı geçemediler
Aynı maçın ilk çeyreğinde rakibiyle mücadelesi sırasında sol omzunda zedelenme oluşan milli basketbolcu Ercan Osmani’nin tedavisine başlandığı ve yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalmasının öngörüldüğü bildirildi. Anadolu Efes, başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos AKTOR’a evinde 95-81 yenildi.
Kaynak: Haber Merkezi