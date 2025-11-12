EuroLeague’in 10’uncu haftasında Fenerbahçe Beko, Maccabi Rapyd Tel Aviv ile Almanya’nın Münih kentindeki SAP Garden’da karşılaştı. Temsilcimiz mücadeleden 84-75 galip ayrılarak haftayı önemli bir galibiyetle kapattı.

Fenerbahçe maça hızlı başladı

Karşılaşmanın ilk sayısı Devon Hall’dan gelirken, Fenerbahçe Beko ilk molaya 13-10 önde girdi. Etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertliler ilk periyodu da 20-15 üstün tamamladı.

İlk yarıda fark çift hanelere çıktı

İkinci periyoda da hızlı giren temsilcimiz, dakikalar 4’ü gösterdiğinde Nicola Melli’nin üçlüğüyle skoru 30-19’a taşıdı. Sarı-lacivertli ekip, Hall’un son saniye basketiyle soyunma odasına 40-30 önde gitti.

Hall ve Baldwin fark yarattı

Hall, ikinci yarının da açılış sayılarını kaydederek takımını ateşlemeye devam etti. Fenerbahçe Beko, 8-0’lık seriyle farkı 18 sayıya çıkarıp rakibe mola aldırdı. Hall’un dış şut isabetine Baldwin’in katkısı eklenince temsilcimiz oyunun bu bölümünde açık üstünlük kurdu.

Fenerbahçe ritim kaybetti, fark eridi

Üçüncü periyodun son bölümünde tempoyu düşüren sarı-lacivertliler, Maccabi’nin farkı tek hanelere indirmesine engel olamadı. Üçüncü çeyrek 65-56 Fenerbahçe Beko üstünlüğüyle tamamlandı.

Maccabi öne geçti, son sözü Fenerbahçe söyledi

Son çeyrekte şut yüzdesi düşen temsilcimiz, savunmada da zorlanınca skor 66-66’ya geldi. Mücadelenin bitimine 4.15 kala Maccabi serbest atışlarla ilk kez öne geçti: 71-70. Ancak son dakikalarda toparlanan Fenerbahçe Beko, oyuna ağırlığını koyarak parkeden 84-75 galip ayrıldı.

En skorer Sorkin

Karşılaşmanın en skorer ismi, 22 sayıyla Maccabi’den Sorkin oldu. Fenerbahçe’de ise Devon Hall performansıyla dikkat çekti.