Nijerya’nın Dünya Kupası Afrika elemeleri play-off turu için açıkladığı 21 kişilik aday kadroda Victor Osimhen’in adının yer almaması büyük tartışma yarattı. Taraftarlar sosyal medyada federasyona tepki göstererek kararın düzeltilmesini istedi.

Federasyon listeyi güncelledi

Gelen yoğun tepkilerin ardından Nijerya Futbol Federasyonu listeyi yeniden paylaştı ve Victor Osimhen’in de kadroda olduğunu duyurdu. Böylece golcü oyuncunun eksik yazıldığı ortaya çıktı.

Ndidi de kadroda

Açıklanan son listede Beşiktaş’ın yıldızı ve takım kaptanı Wilfred Ndidi'nin de yer aldığı belirtildi. Nijerya, play-off turunda Gabon ile karşılaşacak ve kadrodaki güncellemeler sonrası hazırlıklarına devam edecek.

Kadronun yeniden açıklanmasıyla birlikte hem Nijerya taraftarları hem de Galatasaray taraftarları arasında oluşmuş olan belirsizlik çözülmüş oldu.