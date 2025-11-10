Son Mühür - Süper Lig’de Kocaelispor karşısında 1-0 yenilen Galatasaray, son performansıyla eleştirilerin hedefi oldu. Now Spor yorumcusu Ersin Düzen, Sarı-Kırmızılı takımın durumunu değerlendirdi.

Ersin Düzen, “İçeriden aldığım bilgi” diyerek gündeme düşen bir Icardi iddiasında bulundu:

''Biz Icardi’nin sakatlık öncesi halini hatırlıyoruz. Şu anki performansı yetersiz gibi görünüyor. Ancak içeriden aldığım bilgiye göre çok istekli çalışıyor. Okan Hoca’nın da onu kazanma isteğinin sebebi bu. Galatasaray, ikili mücadelelerde neredeyse hiç ayakta kalamadı. Ajax maçının yorgunluğu etkilemiş olabilir.''

Ciddi problem deyip açıkladı

Ersin Düzen, Galatasaray’ın ilk gol sorununa dikkat çekerek, "Galatasaray, Beşiktaş, Göztepe ve Kocaelispor maçlarının hepsinde ilk golü kalesinde gördü. Bu Galatasaray açısından ciddi bir problem" ifadelerini kullandı. Düzen, son haftalarda sürekli ilk golü yemenin hem oyun planını bozduğunu hem de psikolojik olarak takımı geriye düşürdüğünü belirtti. Sorunun çözülmemesi halinde sarı-kırmızılıların şampiyonluk yarışında zorlanabileceğini de vurguladı.