Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague’in ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Zalgiris’e 84-81 mağlup oldu. Sarı-Lacivertliler bu sezonki ilk yenilgisini alırken, Litvanya temsilcisi Zalgiris çıkışını sürdürdü.

Kaunas’ta nefes kesen maç

EuroLeague’in ikinci haftasında Fenerbahçe Beko, Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas’a konuk oldu. Zalgirio Arena’daki mücadele büyük çekişmeye sahne oldu. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 84-81 kazanarak sahasında önemli bir galibiyet elde etti.

Fenerbahçe ilk yenilgisini aldı

Sezonun açılış maçında Paris Basketbol’u 96-77 mağlup ederek güçlü bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko, Zalgiris karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılarak ilk yenilgisini tatmış oldu. Sarı-Lacivertliler, kritik anlarda bulduğu sayılara rağmen üstünlüğü koruyamadı.

Zalgiris 2’de 2 yaptı

İlk maçta Monaco’yu 89-84 mağlup eden Zalgiris Kaunas, Fenerbahçe karşısında da kazanarak 2’de 2 yaptı. Litvanya temsilcisi, taraftar desteğini de arkasına alarak sezona iyi bir başlangıç gerçekleştirdi.

Sıradaki rakipler

EuroLeague’de üçüncü hafta maçlarında Fenerbahçe Beko, İstanbul’da Kızılyıldız’ı konuk edecek. Zalgiris Kaunas ise Almanya deplasmanında Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.