Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın Liverpool’u Victor Osimhen’in golüyle 1-0 mağlup etmesi İngiltere’de büyük yankı uyandırdı. İngiliz futbolunun efsane ismi Gary Lineker, daha önce eleştirdiği Osimhen’den canlı yayında özür diledi.

Galatasaray, Anfield’da tarihi zafer

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Liverpool’u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların galibiyet golünü yıldız oyuncu Victor Osimhen kaydetti. Bu sonuç, Avrupa basınında geniş yankı uyandırırken özellikle İngiltere’de manşetlere taşındı.

Lineker’den geri adım: “Osimhen’den özür dilerim”

İngiltere futbolunun efsane isimlerinden ve şimdilerde yorumculuk yapan Gary Lineker, The Rest Is Football Podcast’te dikkat çeken açıklamalar yaptı. Lineker, “Victor Osimhen’den özür diliyorum. Hatırlarsanız, bazen sahada kaybolduğunu ima etmiştim. Bu konuda yanıldığımı kabul ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Harika bir oyuncu”

Osimhen’in performansını överek sözlerine devam eden Lineker, “Şimdi durumun tamamen farklı olduğuna inanıyorum. Bu konularda dedikodu yapmamalıydım, benim hatam. Hızlı, uzun boylu, iyi bir bitirici ve hava toplarında çok etkili. Tam anlamıyla harika bir oyuncu” dedi.

İngiltere basınında Galatasaray övgüsü

Galatasaray’ın Liverpool karşısında aldığı galibiyet, İngiliz basınında da geniş yer buldu. Spor yorumcuları ve futbol yazarları, sarı-kırmızılı ekibin disiplinli oyununu ve Osimhen’in kritik performansını öne çıkararak, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde iddialı olduğunu vurguladı.

