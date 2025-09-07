Fenerbahçe'de 20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan başkanlık seçimi öncesi adaylardan Sadettin Saran, Yüksek Divan Kurulu'na resmi yönetim kurulu listesini teslim etti. Sarı-lacivertli camianın büyük bir merakla beklediği bu liste, kulübün geleceğini şekillendirecek isimlerden oluşuyor.

Güçlü isimlerden oluşan aday kadro

Sadettin Saran'ın listesi, spor, iş ve akademi dünyasından tanınmış isimleri bir araya getiriyor. Listede yer alan isimler, kulübün çeşitli alanlardaki hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak yetkinliklere sahip. Saran'ın yönetim kurulu aday listesinde şu isimler bulunuyor:

Adem Köz, Orhan Demirel, Yavuz Selim Demir, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Ufuk Şansal, Recep Uzelli, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Sinan Öncel, Ozan Vural, Taner Sönmezer, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Gürhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun ve Yunus Kılıç.

Seçim heyecanı zirveye çıkıyor

Başkan adayı Saran, listesini teslim ederek seçim sürecindeki iddialı duruşunu bir kez daha ortaya koydu. Fenerbahçe kongre üyeleri, önümüzdeki günlerde kulübün yeni başkanını ve yönetimini belirlemek üzere sandık başına gidecek. Sadettin Saran ve ekibinin, kulübün sportif ve finansal başarılarını artırmaya yönelik projeleri, seçim sürecinin en önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam edecek. Sarı-lacivertli taraftarlar ve camia, seçim sonucunun getireceği yeni dönemi sabırsızlıkla bekliyor.