Son Mühür- Tenis dünyasının 1 numarası Aryna Sabalenka favori olarak başladığı ABD Açık turnuvasında kupaya uzanmayı başardı.

Yarı finalde ABD'li Jessica Pegula'yı 2-1'lik set sonucuyla geçmeyi başaran Sabalenka finalde tıpkı Wimbledon finalinde olduğu gibi Amanda Anisimova'yla karşılaştı.

Amerikalı rakibi Amanda Anisimova'yı 6-3 ve 7-6'lık setlerle mağlup ederek 2025 ABD Açık (US Open) tek kadınlar finalinde zafere ulaştı.



Dördüncü Grand Slam zaferi...



Sabalenka'nın ikinci ABD Açık şampiyonluğu ve dördüncü Grand Slam zaferi oldu. Anisimova, bu mağlubiyetle ikinci kez bir Grand Slam finalinde yenilmiş oldu.

Sabvalenka Wimbledon finalinde karşılaştığı Amanda Anisimova'yı 6-0, 6-0'lık setlerle yenilgiye uğratarak tarihi bir başarıya imza atmıştı.