Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nu makamında ziyaret etti. Görüşme, futbol kamuoyunda birlik mesajı olarak değerlendirildi.

Riva’da dostane buluşma

Ziyaret, Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşti. Samimi bir ortamda geçen görüşmede Türk futbolunun genel durumu, yeni sezona dair beklentiler ve kulüpler ile federasyon arasındaki iletişim konuları ele alındı.

Sadettin Saran ve beraberindeki yöneticiler, TFF’nin son dönemde hayata geçirdiği projelerle ilgili bilgi aldı. Taraflar, Türk futbolunun gelişimi için ortak çalışma alanlarında iş birliği yapılması konusunda karşılıklı temennilerini dile getirdi.

Hacıosmanoğlu’ndan Milli forma, Saran’dan Fenerbahçe hediyesi

Ziyaretin sonunda TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Sadettin Saran’a A Millî Takım forması takdim etti. Fenerbahçe Başkanı Saran ise Hacıosmanoğlu’na teşekkür plaketi ve üzerinde adının yazılı olduğu Fenerbahçe forması hediye etti.