Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor’u ağırladı. Sarı-lacivertliler karşılaşmayı 2-0 kazanarak üç puanı hanesine yazdırdı. Maç sonrası Başkan Sadettin Saran, ilk kez basın mensuplarının karşısına geçti.

“Tekmeye kafa koyan bir takım kuracağız”

Saran, yaptığı açıklamada güçlü bir takım inşa ettiklerinin altını çizdi:

“Ben maçlardan sonra sürekli konuşan bir başkan olmayacağım. Bugün ilk maç diye konuşuyorum. Tekmeye kafa koyan bir takım kuracağız dedik. Bugün motivasyon farkını gördünüz. Engelleri birer birer aşacağız. Bu takımda sevgi ve özgüven artacak. Her geçen gün daha iyi bir takım göreceğiz.”

Futbolcularla birebir motivasyon

Başkan Saran, futbolcularla sık sık konuştuğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Futbolcularla bol bol konuşuyorum, konuşmaya da devam edeceğim. Motivasyonel konuşmalar yapıyorum. ‘Varınızı yoğunuzu verin, ben üzülmeyeceğim’ dedim. Farkı görüyoruz, daha da göreceğiz.”

“Her geçen gün daha güçlü Fenerbahçe”

Takımın gelişimine dikkat çeken Saran, sürecin sabır ve güvenle ilerleyeceğini belirtti:

“Birer birer engelleri aşacağız. Bu takımda her geçen gün sevgi ve özgüven artacak.”