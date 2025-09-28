İsrail’in saldırıları sürerken, spor camiasında da tepkiler yükseldi. UEFA’nın İsrail’i uluslararası organizasyonlardan men etmesi yönünde çağrılar gündeme taşındı. Konu, futbol kamuoyunda geniş yankı buldu.

48 sporcu dilekçeye imza attı

BBC’nin haberine göre 48 sporcudan oluşan bir grup, İsrail ve İsrail kulüplerinin tüm uluslararası müsabakalardan ihraç edilmesi için dilekçe imzalamaya karar verdi. Bu girişim, yalnızca futbol dünyasında değil, uluslararası spor kamuoyunda da dikkat çekti.

Pogba ve Ziyech de listede

Dilekçeye imza atan isimler arasında dünya futbolunun tanınmış oyuncuları da yer aldı. Monaco’nun yıldızı Paul Pogba ve bir dönem Galatasaray’da forma giyen Hakim Ziyech dikkat çeken isimler oldu. Ayrıca eski Ipswich Town kaptanı Sam Morsy de imzacı sporcular arasında yer aldı.

TFF’den FIFA ve UEFA’ya çağrı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İsrail’in tüm sportif faaliyetlerden men edilmesi için harekete geçti. Hacıosmanoğlu, FIFA, UEFA ve dünya genelindeki tüm futbol federasyonu başkanlarına mektup göndererek, İsrail’in uluslararası müsabakalardan çıkarılması çağrısında bulundu.

Spor dünyasında İsrail’e baskı artıyor

Son gelişmeler, sporun yalnızca saha içi rekabetten ibaret olmadığını, aynı zamanda siyasi ve insani konularda da güçlü bir etki alanı oluşturduğunu ortaya koyuyor. İsrail’in spor organizasyonlarından men edilmesi yönündeki taleplerin önümüzdeki süreçte FIFA ve UEFA gündemine gelmesi bekleniyor.