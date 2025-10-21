Son Mühür - Fenerbahçe’nin sezon başındaki en dikkat çeken transferlerinden biri olan Ederson konusunda kriz derinleşiyor. Sarı-lacivertlilerin büyük uğraşlarla, ezeli rakibi Galatasaray’ın transfer listesinden aldığı Brezilyalı kaleci, yaşadığı sakatlık sonrası bir türlü sahalara geri dönemedi.

Belirsizlik sürüyor

Süper Lig’in 8. haftasında Samsunspor maçı öncesi antrenmanda sakatlanan Ederson, milli aranın ardından da sahalara dönemedi. Teknik direktör Domenico Tedesco, milli ara sonrası kaleye döneceğini belirtmişti ancak Brezilyalı kaleci Karagümrük maçında da yedek kulübesinde yer aldı. Bu süreçte İrfan Can Eğribayat’ın da sakat olması nedeniyle kaleyi üçüncü kaleci Tarık Çetin devraldı. Genç kaleci, sergilediği başarılı performansla maçın en iyileri arasında yer aldı ve karşılaşmayı 7.5 puanla tamamladı. Maç sonrası konuşan Tedesco, bu kez Ederson’un dönüşüyle ilgili net bir tarih vermedi ve “Ederson’un en kısa sürede hazır olmasını bekliyoruz” diyerek temkinli bir açıklamada bulundu.

Fenerbahçe’deki tartışmaları alevlendiren açıklama, Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Hakan Bilal Kutlualp’ten geldi. Kutlualp, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe tarihinin en büyük futbolcu maaş bütçesiyle karşı karşıyayız! Bir kaleci, aylık 1,1 milyon euro maaş alıyor! Bu sürdürülebilir değil"

Bu açıklamaların Başkan Sadettin Saran’ın bilgisi dahilinde yapıldığı iddia edilirken, yönetim içinde Ederson’un yüksek maaşından duyulan memnuniyetsizliğin giderek arttığı konuşuluyor. Sarı-lacivertli kulislerde, ara transfer döneminde cazip bir teklif gelmesi durumunda Ederson’un satışına olumlu bakılabileceği öne sürülüyor. Yıldız kalecinin Fenerbahçe’ye yıllık 13 milyon euro maaşla transfer olduğu ve beklentilerin altında kalan performansı nedeniyle ayrılık seçeneğinin gündeme geldiği belirtiliyor.