Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Turkcell Süper Kupa karşılaşmasında yaşanan olaylar ve farklı liglerdeki disiplin ihlallerine ilişkin kararlarını açıkladı. Kurul, Süper Kupa maçında Galatasaray ve Fenerbahçe’ye toplamda 1 milyon 650 bin lira para cezası verdi.

Galatasaray’a iki ayrı ihlalden ceza

TFF’nin resmi internet sitesinde yayımlanan kararlara göre PFDK, Galatasaray’a taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 220 bin lira para cezası uyguladı. Ayrıca sarı-kırmızılı kulüp, Turkcell Süper Kupa müsabakasında kupa seremonisine katılmaması sebebiyle 1 milyon 100 bin lira para cezasına çarptırıldı. Böylece Galatasaray’a verilen toplam ceza 1 milyon 320 bin liraya ulaştı.

Fenerbahçe’ye saha olayları nedeniyle ceza

Aynı müsabakada Fenerbahçe de taraftarlarının yol açtığı saha olayları nedeniyle disiplin kurulunun yaptırımına maruz kaldı. Sarı-lacivertli kulübe bu gerekçeyle 330 bin lira para cezası verildi.

1. Lig kulüplerine para cezaları

PFDK, Trendyol 1. Lig’de mücadele eden bazı kulüpler hakkında da çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle yaptırım kararı aldı. Bu kapsamda İmaj Altyapı Vanspor’a 480 bin lira, Amed Sportif Faaliyetler’e 300 bin lira, Sakaryaspor’a ise 137 bin lira para cezası kesildi.

Futbolculara men ve para cezası

Disiplin Kurulu, bireysel disiplin ihlallerine ilişkin kararlarını da açıkladı. Alagöz Holding Iğdır FK oyuncusu Gianni Bruno, rakip futbolcuya yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 maç men cezası alırken, ayrıca 40 bin lira para cezasına çarptırıldı. Özbelsan Sivasspor’da forma giyen Özkan Yiğiter ise rakip oyuncuya yaptığı ciddi faul sebebiyle 2 maçtan men edildi.

Mersin İdmanyurdu’na hükmen mağlubiyet

PFDK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu’nun Menemen FK ile oynanması gereken karşılaşmaya çıkmaması nedeniyle de karar aldı. Kurul, söz konusu müsabakayı Menemen FK lehine 3-0 hükmen tescil ederken, Mersin temsilcisinin 3 puanının silinmesine hükmetti.