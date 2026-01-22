Lig aşamasında 6 maçta 11 puan toplayan Fenerbahçe 12. sırada yer alırken, 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 15 puan toplayan Aston Villa turnuvanın en başarılı 3 takımından biri konumunda bulunuyor.

Fenerbahçe muhtemel 11

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun Aston Villa karşısında sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11 şu şekilde:

Kaleci: Ederson

Defans: Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür

Orta saha: İsmail Yüksek, Fred (veya Edson Alvarez)

Hücum: Asensio, Talisca, Kerem Aktürkoğlu

Forvet: Jhon Duran

Fenerbahçe'de eksik ve sakat futbolcular

Sarı-lacivertlilerde Aston Villa maçı öncesinde birçok isim kadroda yer alamıyor:

Sakat oyuncular:

Archie Brown (sol bek)

Levent Mercan (sol bek)

UEFA listesinde olmayan transferler:

Anthony Musaba

Matteo Guendouzi

Mert Günok

Cezası biten oyuncu: Jhon Duran, Ferencvaros maçında gördüğü kırmızı kart sonrası 2 maç ceza almıştı. Yapılan itiraz sonucu ceza 1 maça düşürüldü. Brann deplasmanında cezasını tamamlayan Kolombiyalı forvet, eski takımına karşı forma giyebilecek.

Takıma dönenler:

Edson Alvarez (sakatlıktan döndü)

Youssef En-Nesyri (Afrika Uluslar Kupası'ndan döndü)

Aston Villa muhtemel 11

Teknik direktör Unai Emery'nin İstanbul'a getirdiği kadrodan sahaya çıkması beklenen muhtemel 11:

Kaleci: Bizot

Defans: Cash, Konsa, Lindelöf, Digne

Orta saha: Bogarde, Tielemans, Rogers

Hücum: Buendia, Sancho (veya Guessand)

Forvet: Watkins

Aston Villa'da eksik ve sakat futbolcular

İngiliz ekibinde önemli isimler İstanbul'a gelemedi:

Emiliano Martinez (kaleci - sakat)

Boubacar Kamara (orta saha - sakat)

Amadou Onana (orta saha - sakat)

John McGinn (orta saha - sakat)

Ross Barkley (orta saha - sakat)

Jadon Sancho (belirsiz)

Maç bilgileri

Tarih: 22 Ocak 2026 Perşembe

Saat: 20.45

Stadyum: Chobani Stadı (Kadıköy)

Yayın: TRT 1

Hakem: Luis Godinho (Portekiz)

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi karnesi

Fenerbahçe, lig aşamasında oynadığı 6 maçta şu sonuçları aldı: 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet. Sarı-lacivertliler bu sezon iç sahada çıktığı Avrupa maçlarında yenilgi yüzü görmedi. Nice ve Stuttgart'ı yenen, Ferencvaros ile berabere kalan Fenerbahçe, bu akşam Avrupa kupalarındaki 297. maçına çıkacak.