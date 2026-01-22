Lig aşamasında 6 maçta 11 puan toplayan Fenerbahçe 12. sırada yer alırken, 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 15 puan toplayan Aston Villa turnuvanın en başarılı 3 takımından biri konumunda bulunuyor.
Fenerbahçe muhtemel 11
Teknik direktör Domenico Tedesco'nun Aston Villa karşısında sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11 şu şekilde:
Kaleci: Ederson
Defans: Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür
Orta saha: İsmail Yüksek, Fred (veya Edson Alvarez)
Hücum: Asensio, Talisca, Kerem Aktürkoğlu
Forvet: Jhon Duran
Fenerbahçe'de eksik ve sakat futbolcular
Sarı-lacivertlilerde Aston Villa maçı öncesinde birçok isim kadroda yer alamıyor:
Sakat oyuncular:
- Archie Brown (sol bek)
- Levent Mercan (sol bek)
UEFA listesinde olmayan transferler:
- Anthony Musaba
- Matteo Guendouzi
- Mert Günok
Cezası biten oyuncu: Jhon Duran, Ferencvaros maçında gördüğü kırmızı kart sonrası 2 maç ceza almıştı. Yapılan itiraz sonucu ceza 1 maça düşürüldü. Brann deplasmanında cezasını tamamlayan Kolombiyalı forvet, eski takımına karşı forma giyebilecek.
Takıma dönenler:
- Edson Alvarez (sakatlıktan döndü)
- Youssef En-Nesyri (Afrika Uluslar Kupası'ndan döndü)
Aston Villa muhtemel 11
Teknik direktör Unai Emery'nin İstanbul'a getirdiği kadrodan sahaya çıkması beklenen muhtemel 11:
Kaleci: Bizot
Defans: Cash, Konsa, Lindelöf, Digne
Orta saha: Bogarde, Tielemans, Rogers
Hücum: Buendia, Sancho (veya Guessand)
Forvet: Watkins
Aston Villa'da eksik ve sakat futbolcular
İngiliz ekibinde önemli isimler İstanbul'a gelemedi:
- Emiliano Martinez (kaleci - sakat)
- Boubacar Kamara (orta saha - sakat)
- Amadou Onana (orta saha - sakat)
- John McGinn (orta saha - sakat)
- Ross Barkley (orta saha - sakat)
- Jadon Sancho (belirsiz)
Maç bilgileri
Tarih: 22 Ocak 2026 Perşembe
Saat: 20.45
Stadyum: Chobani Stadı (Kadıköy)
Yayın: TRT 1
Hakem: Luis Godinho (Portekiz)
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi karnesi
Fenerbahçe, lig aşamasında oynadığı 6 maçta şu sonuçları aldı: 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet. Sarı-lacivertliler bu sezon iç sahada çıktığı Avrupa maçlarında yenilgi yüzü görmedi. Nice ve Stuttgart'ı yenen, Ferencvaros ile berabere kalan Fenerbahçe, bu akşam Avrupa kupalarındaki 297. maçına çıkacak.