Son Mühür - Real Madrid’de sezon sonunda teknik direktörlük koltuğunda önemli bir değişiklik yaşanacağı iddiaları gündemdeki yerini korurken, Arda Güler hakkında ortaya atılan senaryo da İspanyol basınında geniş şekilde ses getirdi.

Kloop dönemi başlıyor

İspanyol basınında yer alan iddialara göre, Xabi Alonso’nun ayrılığının ardından göreve getirilen Alvaro Arbeloa ile sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor. Eflatun-beyazlı yönetimin ise takımın başına Jürgen Klopp’u getirmeyi planladığı öne sürüldü. Henüz resmiyet kazanmayan bu iddia, Alman teknik adamın olası kadro planlamasına ilişkin detayların gündeme gelmesiyle birlikte tartışmaları da beraberinde getirdi.

Arda Güler için ne karar verilecek?

El Nacional’de yer alan haberde, Jürgen Klopp’un Arda Güler hakkında net bir kanaate sahip olduğu öne sürüldü. Habere göre Klopp, milli futbolcunun yeteneğini tartışmasız bulmasına rağmen, performansındaki istikrarsızlıktan rahatsızlık duyuyor. Alman teknik adamın göreve gelmesi halinde Arda Güler’i kadro planlamasında düşünmediği ve düzenli bir ayrılığın tüm taraflar açısından daha doğru olacağını savunduğu aktarıldı.

Haberde, Klopp’un özellikle orta saha bölgesinde istikrarı vazgeçilmez gördüğü vurgulanırken, Arda Güler’in maçtan maça performans dalgalanması yaşadığını düşündüğü ifade edildi. Klopp’un bu durumun soyunma odasında gereksiz gerginlik yaratabileceği kanaatinde olduğu, bu nedenle Arda’nın ikinci planda kalmasındansa ayrılığın daha sağlıklı olacağı değerlendirmesini yaptığı belirtildi.

Listedeki diğer isimler

Aynı haberde Klopp’un kadro planlamasında yer vermeyi düşünmediği diğer isimlere de değinildi. İddiaya göre Alman teknik adam, Dani Ceballos’un rekabet seviyesini yetersiz bulurken, Antonio Rüdiger’in ise fiziksel durumunun tüm sezon boyunca üst düzey performans sergilemeye elverişli olmadığını düşündüğü aktarıldı.