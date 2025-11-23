Son Mühür/ Merve Turan- Efes Selçuk, antik çağın düşünce mirası ile modern felsefenin derinliğini buluşturan önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Bu yıl beşincisi düzenlenen Felsefe Günleri, 29–30 Kasım tarihlerinde felsefe meraklılarını bir araya getirecek. Geçmiş yıllarda yalnızca Efesli öncü filozof Herakleitos’un anısına düzenlenen etkinlik, bu yıldan itibaren yaşayan en önemli düşünürlerden Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’nin isminin eklenmesiyle yeni bir kimlik kazandı. Türkiye Felsefe Kurumu iş birliğiyle gerçekleşen bu özel buluşmanın ana teması ise "Demokrasiye ve Cumhuriyete Felsefe ile Bakmak" olarak belirlendi.

İki gün boyunca yoğun oturumlar

Herakleitos ve İoanna Kuçuradi Felsefe Günleri, 29 Kasım Cumartesi günü saat 10.30'da Selçuk Efes Kent Belleği'nde yapılacak açılış oturumuyla başlayacak. Yaşının ilerlemesi nedeniyle açılış programına video konferans yöntemiyle katılması beklenen Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’nin konuşması merakla bekleniyor.

Açılış konuşmalarının ardından ilk gün programı, "Cumhuriyet ve Demokrasi" ile "Siyaset ve Adalet Üzerine" başlıklı iki temel oturumla devam edecek. Etkinliğin ikinci günü olan 30 Kasım Pazar günü ise sabah 10.00 ile 12.00 saatleri arasında "Demokrasi ve Sorunları" başlıklı derinlemesine bir oturum gerçekleştirilecek.

1. Onur Ödülü Prof. Dr. Kuçuradi’ye takdim edildi

Bu yılki etkinliğin en önemli yeniliklerinden biri, Efes Selçuk Belediyesi tarafından kurulan "1. Herakleitos ve İoanna Kuçuradi Onur Ödülü" oldu. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, ödülü sunmak üzere geçtiğimiz günlerde İstanbul’a özel bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Sengel, Maltepe Üniversitesi’nde akademisyenlerin huzurunda Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’ye ödülü bizzat takdim etti.

Başkan Sengel, Prof. Dr. Kuçuradi’ye Efes Selçuk’a ve kentin entelektüel yaşamına sağladığı katkılardan dolayı teşekkürlerini sunarak, ödülün felsefe alanındaki derin anlamını vurguladı. İlk kez 2025 yılında verilen bu onur ödülünün, her yıl farklı bir felsefeciye sunulacağı da açıklandı.

Başkan Sengel ayrıca, Felsefe Günleri kapsamında Prof. Dr. Kuçuradi ile gerçekleştirdikleri özel bir söyleşinin de açılış oturumunda katılımcılarla paylaşılacağını ifade etti. Etkinliğin kapanış oturumunda ise onur konuğu olarak İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu yer alacak.

Başkan Sengel’den felsefe daveti

Efes Selçuk’un kültür ve sanat takviminde ayrıcalıklı bir yer edinen bu etkinliğin önemini vurgulayan Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, tüm halkı felsefenin ışığına davet etti:

“Felsefenin aydınlığını Efes Selçuk’ta yeniden yakıyoruz. Demokrasiye, cumhuriyete ve insan olma sorumluluğumuza felsefi bir bakış açısıyla yaklaşmak için tüm halkımızı ve düşünceye ilgi duyan herkesi 29–30 Kasım’da Herakleitos ve İoanna Kuçuradi Felsefe Günleri’ne katılmak üzere Selçuk Efes Kent Belleği’ne bekliyorum.”

Etkinliğin detaylı programına Efes Selçuk Belediyesi ve Selçuk Efes Kent Belleği sosyal medya hesapları üzerinden erişim sağlanabilecek.