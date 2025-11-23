TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay’da yetişen sağ kanat oyuncusu Onur Efe için 2025-26 sezonu beklentilerin çok uzağında geçti. Geçen sezon siyah-beyazlı formayla 2'nci Lig’de 30 maçta 7 gol atarak takımın en skorer ismi olan 23 yaşındaki futbolcu, sözleşmesinin sona ermesiyle Altay’dan ayrıldı. Onur Efe, ilk olarak 1'inci Lig’e yükselen Iğdır FK ile anlaşarak kamp dönemine katıldı. Ancak beklentilerin karşılanmaması üzerine bu kez 2'nci Lig ekibi 68 Aksarayspor’a transfer oldu.

Altay’a geri dönüş

Aksaray temsilcisinde de aradığını bulamayan genç futbolcu, Altay’da yönetim değişikliğinin ardından yeniden yuvaya dönme kararı aldı. 3'üncü Lig’de bu sezon Altay formasıyla 9 maça çıkan Onur Efe, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

12 aylık ceza şoku

Genç oyuncu için sezonun kırılma anı bahis soruşturması oldu. Soruşturma sonucunda 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan Onur Efe, sezonu kapatmak zorunda kaldı. Bu karar yalnızca oyuncunun kariyerini değil, transfer yasağı nedeniyle kadro derinliği sınırlı olan Altay’ın planlamasını da olumsuz etkiledi.

Geleceği belirsiz

Altay ile 1 yıllık sözleşme imzalayan ve 30 Haziran 2026’da serbest kalacak olan Onur Efe’nin nasıl bir kariyer yolu izleyeceği merak konusu. Takımın önemli hücum seçeneklerinden biri olan oyuncunun uzun süreli cezası, Altay’da dengeleri zorlayan bir gelişme olarak değerlendiriliyor.