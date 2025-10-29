Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed), piyasaların yakından takip ettiği faiz kararını kamuoyuna açıkladı. Merakla beklenen kararla ilgili olarak herkes gözünü Fed'e çevirmişti. Saatler 21.00'ı gösterdiğinde merakla beklenen karar geldi. Fed, faizi 25 puan indirdi. Böylece, yüzde 3,75-4,00 aralığına çekilmiş oldu. Faiz kararı, 10-2 oyla alınmış oldu.

Beklentiler ne yöndeydi?

Yatırım bankalarından biri olan Morgan Stanley tarafından Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini 25 baz puan düşürmesi bekleniyordu. Bu düşürmeyle birlikte yüzde 3,75-4,00 aralığına çekilmesi beklentiler dahilindeydi. Buna ek olarak Morgan Stanley, Fed Başkanı Jerome Powell'ın veriye bağımlı duruşu koruyup gevşeme sinyallerinin ise süreceğini bekliyordu.

Son karar ne olmuştu?

17 Eylül'de açıklanan son Fed faiz kararında beklentiler dahilinde politika faizi 25 puan indirilmişti. Böylece, yüzde 4-4.25 aralığına çekilmişti.