ABD Başkanı Donald Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’u görevden alma kararıyla bir ilke imza attı. Fed’in 111 yıllık tarihinde ilk kez bir yönetim kurulu üyesi, başkan tarafından görevden alınmış oldu. Trump, kabine toplantısında yaptığı açıklamada, “Biz tamamen dürüst insanlara ihtiyaç duyuyoruz, ancak kendisinin öyle olmadığı görülüyor” ifadelerini kullandı.

Suçlama: Mortgage belgelerinde usulsüzlük

Trump, Cook’un görevden alınmasına gerekçe olarak 2021 yılında aldığı mortgage kredisiyle ilgili belgelerde “aldatıcı ve potansiyel olarak suç teşkil eden” eylemler bulunduğunu öne sürdü.

Trump’ın iddiasına göre Cook, Michigan’daki bir mülk için bir yıl boyunca orada yaşayacağını taahhüt eden belge imzaladıktan kısa süre sonra Georgia’daki başka bir mülk için de benzer bir belgeye imza attı.

Trump, bu durumu “yalan beyan” olarak nitelendirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Cook: “Trump’ın görevden alma yetkisi yok”

Görevden alma kararına sert tepki gösteren Lisa Cook, Trump’ın bu yönde bir yetkisi bulunmadığını savundu. Cook, “İstifa etmeyeceğim. 2022’den bu yana yaptığım gibi Amerikan ekonomisine katkı sağlamak için görevimi sürdürmeye devam edeceğim” açıklamasını yaptı.

Avukatı: “Hukuki temelden yoksun”

Cook’un avukatı Abbe Lowell, Trump’ın yalnızca bir tavsiye mektubuna dayanarak böylesine önemli bir karar aldığını belirterek, “Bu karar hukuki ve olgusal zeminden tamamen yoksundur. Yasa dışı bu işlemi dava yoluyla yargıya taşıyacağız” dedi.

Trump’ın Fed üzerindeki baskısı

Donald Trump, başkanlık görevinde bulunduğu her dönemde Fed üzerinde yoğun baskı kurmakla gündeme gelmişti. Özellikle faizlerin düşürülmesi için sık sık Fed Başkanı Jerome Powell’ı eleştiren Trump, Powell’ı görevden almakla da tehdit etmişti. Cook’un görevden alınmasıyla, Trump’ın Fed’de faiz indirimlerini destekleyecek yeni bir ismi görevlendirmesi bekleniyor.

Tarihe geçen karar

Lisa Cook, 2022 yılında eski Başkan Joe Biden tarafından Fed Yönetim Kurulu üyeliğine atanmıştı. Görevden alınmasıyla birlikte hem kendi kariyerinde hem de Fed tarihinde bir ilke imza atılmış oldu. Cook’un açacağı davanın, Trump’ın Fed üzerindeki etkisine dair kritik bir yargı süreci başlatması bekleniyor.