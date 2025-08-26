Son günlerde sosyal medya platformlarında ve bazı internet sitelerinde ABD’nin Türkiye vatandaşlarına uyguladığı vize ücretlerinde artışa gidildiği öne sürüldü. Paylaşımlarda, ücretlerin yüzde 135 oranında zamlandığı ve 185 dolardan 435 dolara yükseltildiği iddia edildi.

Büyükelçilikten resmi yanıt geldi

ABD Büyükelçiliği, ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Konuya ilişkin bir yetkili tarafından yapılan açıklamada, “An itibariyle, Türk vatandaşlarına yönelik vize ücreti tarifelerinde bir değişiklik bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

Mevcut ücret tarifesi geçerliliğini koruyor

Büyükelçilik, vize ücretlerinde herhangi bir güncelleme yapılmadığını ve başvuruların mevcut tarifeler üzerinden alınmaya devam ettiğini bildirdi. Vatandaşlara ise yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmeleri çağrısı yapıldı.

Yanıltıcı bilgilere karşı uyarı

Yetkililer, sosyal medyada hızla yayılan asılsız haberlerin vatandaşlar arasında kafa karışıklığına neden olduğuna dikkat çekerek, resmi duyurular dışında yapılan paylaşımların dikkate alınmaması gerektiğini vurguladı.