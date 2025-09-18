ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan indirerek beklentiler doğrultusunda bir adım attı. Kararın ardından Amerikan finans piyasalarında güçlü bir toparlanma yaşanırken dolar kuru bir miktar geri çekildi. Dolar Endeksi yüzde 0,3 düşüş gösterdi. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,25 artışla 1,1895 seviyesine çıkarak son dört yılın en yüksek seviyesini gördü.

18 Eylül 2025 sabahı güncel döviz kurları

Dolar/TL

Alış: 41,3044 TL

Satış: 41,3081 TL

Euro/TL

Alış: 48,8631 TL

Satış: 48,9607 TL

Sterlin/TL

Alış: 56,3557 TL

Satış: 56,4276 TL