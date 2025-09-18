Son Mühür- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yüksek enflasyon ortamına rağmen yeni banknot basımı konusunda herhangi bir girişimde bulunmaktan kaçındığı iddia ediliyor.

Uzmanlar, bu yaklaşımın tedavülde yer alan kayıt dışı ekonomik faaliyetler üzerindeki etkilerini dikkate alan bir strateji olduğunu belirtiyor. Piyasa beklentilerine rağmen yeni banknotların basılmaması, nakit dolaşımının mevcut yapısını koruma yönünde bir adım olarak yorumlanıyor.

Madeni parada üretim sınırlamaları genişliyor

Darphane, geçtiğimiz yıl 10 ve 25 kuruşluk madeni paraların üretimini durdurmuştu. Şimdi ise maliyetlerin artması nedeniyle 50 kuruşluk madeni paraların basımını da sonlandırmaya hazırlandığı iddia ediliyor. Ekonomistler, tek bir 50 kuruşluk paranın üretim maliyetinin 3 TL’yi aştığını, 1 TL’lik madeni paranın ise yaklaşık 4,3 TL’ye mal olduğunu ifade ediyor.

Piyasa ve vatandaş etkilenmeyecek

Halen ellerinde 10, 25 ve 50 kuruşluk madeni paralar bulunan vatandaşlar, bu paraları kullanmaya devam edebilecek. Öte yandan, geçtiğimiz yıl sınırlı sayıda tedavüle sunulan 5 TL’lik madeni paraların sayısının ilerleyen dönemde artırılması planlanıyor.

Koleksiyon değeri olasılığı

Uzmanlar, mevcut madeni paraların üretiminin durdurulmasının uzun vadede bu paraların koleksiyon değeri kazanmasına yol açabileceğini belirtiyor. Şu anda milyonlarla ifade edilen 10, 25 ve 50 kuruşluk paraların nadir hale gelmesi, ilerleyen yıllarda bu paraların ilgi görmesine sebep olabilir.