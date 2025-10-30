ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Aralık ayı toplantısında faiz indiriminin garanti olmadığını belirterek, ekonomik verilerin belirsizlik taşıdığını ve para politikasında temkinli davranacaklarını söyledi. Fed, beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,75-4 aralığına çekmişti.

Powell: “Politika rotamız önceden belirlenmiş değil”

Fed Başkanı Powell, faiz kararının ardından yaptığı basın açıklamasında, “Para politikası önceden belirlenmiş bir rotada değil” ifadelerini kullandı.

Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) aldığı kararın, olası ekonomik gelişmelere zamanında yanıt verebilmek açısından Fed’i esnek bir konumda tuttuğunu söyledi.

“Komitenin bu toplantıdaki tartışmalarında, Aralık ayında nasıl ilerleneceği konusunda farklı görüşler vardı. Aralık toplantısında politika faizinde daha fazla indirim yapılması kesin değil; bundan oldukça uzak.”

Powell, para politikasının yönünün, gelen ekonomik verilere ve risk dengesine göre belirleneceğini vurguladı.

“İstihdam ve enflasyon görünümü fazla değişmedi”

Powell, ABD’de federal hükümetin kapalı olmasının bazı ekonomik verilerin gecikmesine neden olduğunu hatırlattı.

Ancak mevcut göstergelerin, eylül ayındaki toplantıya kıyasla istihdam ve enflasyon görünümünde önemli bir değişiklik olmadığını gösterdiğini belirtti.

“İş gücü piyasasında kademeli bir yavaşlama görülüyor. Enflasyon ise hâlâ hedefimizin üzerinde seyrediyor. Kapanmadan önce açıklanan veriler, ekonomik büyümenin beklenenden biraz daha güçlü ilerlediğini gösteriyor.”

Powell, büyüme hızındaki bu dayanıklılığın özellikle tüketici harcamalarındaki artıştan kaynaklandığını ifade etti.

İşsizlik düşük ama riskler artıyor

Powell, işsizlik oranının hâlâ düşük seviyelerde olduğunu ancak istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığını söyledi.

Yılın başından bu yana istihdam artışının önemli ölçüde yavaşladığını belirten Fed Başkanı, iş gücü piyasasında yapay zekâ teknolojilerinin olası etkilerine de dikkat çekti:

“Birçok şirket işe alımları durduruyor veya küçülmeye gidiyor. Bu durum, yapay zekâ ve otomasyonun etkisiyle istihdam yaratma üzerinde baskı oluşturabilir. Bu eğilimi dikkatle izliyoruz.”

“Enflasyon hâlâ hedefin üzerinde”

Fed Başkanı, enflasyonun 2022 ortasındaki zirvelere kıyasla önemli ölçüde gerilese de, yüzde 2’lik hedefin hâlâ uzağında olduğunu belirtti.

Powell, yükselen gümrük tarifelerinin bazı mal kategorilerinde fiyat artışına neden olarak enflasyonu yukarı ittiğini de söyledi.

“Kısa vadeli enflasyon beklentileri tarifelerle ilgili haberler üzerine genel olarak yükseldi. Uzun vadeli beklentiler ise hedefle uyumlu kalmaya devam ediyor.”

“Aralık için karar alınmadı”

Powell, basın toplantısında Aralık ayı faiz indirimi olasılığına ilişkin gelen sorulara da yanıt verdi:

“Aralık ayına dair bir karar almadık. Çok yüksek düzeyde belirsizlik varsa, bu durumda ihtiyatlı davranmak mantıklı olur. Şu anda iki kez faiz indirimi yaptık ve nötr seviyeye bir yıl öncesine göre 150 baz puan daha yakınız. Bu da, bazı üyelerin ‘bir süre beklememiz gerekebilir’ görüşünü güçlendiriyor.”

Powell, Fed üyeleri arasında faiz indirimine ara verilmesi yönünde eğilimlerin arttığını da ima etti.

“Veri eksikliği kararlarımızı etkileyebilir”

ABD hükümetinin kapalı olması nedeniyle ekonomik veri akışında boşluklar yaşandığını belirten Powell, bu durumun karar süreçlerini zorlaştırdığını söyledi.

Ancak veriler geri geldiğinde daha net bir tablo oluşacağını ifade eden Powell, “Temkinli olmak, mevcut koşullarda en mantıklı tutumdur.” dedi.

Fed dengede kalmaya çalışıyor

Powell’ın açıklamaları, Fed’in enflasyonla mücadele ve büyümeyi destekleme hedefleri arasında dikkatli bir denge kurmaya çalıştığını gösteriyor.

Kısa vadede enflasyonun yukarı yönlü, istihdamın ise aşağı yönlü riskler taşıdığını vurgulayan Powell, para politikasında “veri odaklı” bir yaklaşımın sürdürüleceğini yineledi.