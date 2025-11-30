İstanbul Tuzla'da, TEM Otoyolu Orhanlı gişelerinde sabaha karşı meydana gelen feci trafik kazasında, 27 yaşındaki asistan doktor Semih Sarvan otomobilinde sıkışarak yaşamını yitirdi. Kontrolden çıkan aracın beton bariyerlere çarpması sonucu gerçekleşen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gişelerde kontrolünü kaybetti

Kaza, sabah saat 05.30 sularında, TEM Otoyolunun Ankara istikametine giden şeridinde bulunan Orhanlı gişeleri mevkisinde yaşandı. İddialara göre, 34 MFV 612 plakalı otomobili kullanan Semih Sarvan (27), direksiyon hakimiyetini ani bir şekilde kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yüksek hızla gişelerdeki beton bariyerlere çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle araç adeta hurdaya dönerken, sürücü Semih Sarvan araç içerisinde sıkışarak hareketsiz kaldı.

Kurtarma çalışmaları sonuçsuz kaldı

Kaza ihbarının alınmasının hemen ardından olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Güvenlik önlemi alan polis ekipleri, gişeler bölgesini trafiğe kapatarak ulaşımı tek şeritten kontrollü olarak sağladı.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan Semih Sarvan’ı kurtarmak için yoğun bir çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren titiz çalışmanın ardından Sarvan, sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ancak sağlık personelinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, genç doktorun maalesef hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden Sarvan asistan doktordu

Ekiplerin olay yerinde detaylı incelemeleri tamamlandıktan sonra, yaşamını yitiren Semih Sarvan’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden 27 yaşındaki Semih Sarvan'ın, İstanbul'daki Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan doktor olarak görev yaptığı öğrenildi. Genç yaşta gelen bu kayıp, ailesi ve meslektaşları arasında büyük üzüntüye neden oldu. Polis ekipleri, kazanın kesin nedenlerini belirlemek üzere detaylı bir soruşturma başlattı.