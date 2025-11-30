Adana'nın Seyhan ilçesinde, daha önceden aralarında husumet bulunan iki grubun bir berber dükkanında karşı karşıya gelmesiyle başlayan silahlı kavga, trajik bir ölümle sonuçlandı. Olayda yaralanan yedi kişiden biri, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer yaralılardan bazılarının hayati tehlikesi sürüyor.

Olay, Seyhan ilçesinin hareketli noktalarından biri olan Barış Mahallesi'nde bulunan bir erkek kuaför salonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, husumetli oldukları bilinen iki farklı grup, henüz belirlenemeyen bir sebeple burada silahlı çatışmaya girdi. Kısa sürede büyüyen gerilim, çevrede büyük paniğe yol açarken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hastaneden acı haber geldi

Çatışma sonrası yaralanan yedi vatandaş, ivedilikle bölgedeki farklı hastanelere kaldırıldı ve hemen tedavi altına alındı. Yaralılardan Ayhan Bozateş, doktorların yoğun çabasına ve kritik müdahalelerine rağmen vücuduna isabet eden kurşun yaralarına yenik düşerek yaşamını yitirdi.

Tedavileri devam eden diğer altı yaralıdan alınan son bilgilere göre, iki kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Polis kapsamlı soruşturmayı derinleştiriyor

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Barış Mahallesi'ndeki bu kanlı olayın ardından geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Silahlı çatışmanın tüm detayları, olaya karışan şahısların kimlikleri ve çatışmanın asıl nedeni titizlikle araştırılıyor.