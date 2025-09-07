Nevşehir’de Karacaşar-Çat beldesi yolu üzerinde meydana gelen trafik kazası, can kaybına yol açtı. Henüz sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, araçlarda bulunan yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

62 yaşındaki yolcu hayatını kaybetti

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve otomobilde bulunan iki kişi Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak otomobil yolcusu 62 yaşındaki Ramazan T., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Yaralıların tedavisi sürüyor

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının takip edildiği bildirildi. Yetkililer, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.