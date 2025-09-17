Son Mühür- Say, paylaşımında klasik müzik dünyasında kendisini yalnız hissettiğini dile getirdi. Filistin destekçilerinin “antisemitizm” ile suçlanmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan sanatçı, şunları kaydetti:

“Bu benim için utanılacak bir durumdur. Çok yalnız hissettiğim bir ortamdayım, müzik yaparken, duygularımı paylaşırken bile… Öyle manipüle ki Filistin destekçilerini ‘antisemitizm’ ile suçlayan, çirkinleşmiş bir haldeler. Utanç duyacaklar. Huzurla uyuyamayacaklar.”

“Gazze’de yapılan bir soykırımdır”

Gazze’de yaşananları açıkça “soykırım” olarak tanımlayan Say, müzik dünyasına insanlık adına seslendi:

“Gazze’de yapılan bir soykırımdır, nokta. Biz bu cinayete sessiz kalmamalıyız, meslektaşlarım. Kendinize gelin müzik dünyası! İnsan olun, lütfen…”

“Konserlerimi iptal edebilirsiniz”

Sanatçı, paylaşımlarında Batı’daki kurumlara meydan okuyarak konser iptallerine hazır olduğunu ifade etti. Onurlu bir yaşamı tercih ettiğini vurgulayan Say, şu sözlerle devam etti:

“Bu çaresizliğe, haksızlığın bu kadarına sessiz kalmayın. Şimdi istediğiniz kadar konserimi iptal edebilirsiniz. Kalan ömrümü, onurumla yaşamak istiyorum. Siz istediğiniz konseri çalın, içinize siniyorsa.”

Müzik dünyasına çağrı

Fazıl Say’ın çıkışı, Batı’daki sanat çevrelerinin sessizliğine karşı bir isyan niteliği taşıyor. Paylaşımıyla hem sanatçılara hem de kurumlara çağrıda bulunan piyanist, sanatın evrensel değerleriyle insan haklarının yan yana durması gerektiğini vurguladı.