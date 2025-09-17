Son Mühür - Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sosyal medya üzerinden yürütülen bir dolandırıcılık girişimiyle karşı karşıya kaldı. İddiaya göre, sanatçının hesabını gözetleyen şüpheliler, daha sonra Seki’nin yakın çevresine ulaşarak WhatsApp üzerinden kendilerini şarkıcı olarak tanıtıp para talep etti.

Sahte mesajlarla para talebi

Olayın ayrıntılarına göre, dolandırıcılar öncelikle Seki’nin Instagram hesabını yakından takip etmeye başladı. Daha sonra takipçilerinden bazılarına ulaşarak çeşitli bahanelerle para istemeye çalıştıkları belirtildi. Sanatçının kimliğini taklit eden kişiler, mesajlarda “Seki’nin kendisiymiş gibi” davranarak yakın çevresinden maddi talepte bulundu.

Savcılık harekete geçti

Yaşanan durumun ardından Deniz Seki, hukuka aykırı şekilde kimliğinin kullanıldığı gerekçesiyle savcılığa başvurdu. Şikayet üzerine savcılık, konuyu derhal incelemeye alarak soruşturma başlattı.

