Son Mühür- Yılbaşından bu yana sadece yüzde 15.37 yükselişle yatırım araçları arasında beklentilerin uzağında kalan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçtiğimiz haftayı 11.341.90 puandan tamamlamıştı.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS)'in 206 puanla 2018'den bu yana en düşük seviyesine gerilediği süreçte endeks haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.37'lik yükselişle 11.383 puandan giriş yaptı.

Endekste 11.450 ve 11.550 puanın direnç, 11.250 ve 11.150 puanın ise destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalar pozitif...



Küresel piyasalar, yapay zeka ile teknoloji şirketlerine ilişkin endişelerin azalması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine devam edeceğine ilişkin beklentilerin gücünü korumasıyla haftaya pozitif başladı.

Asya borsaları günü pozitif kapattı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,8, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 yükseldi.



Bitcoin, altın ve petrolde son tablo nasıl?



Küresel ölçekte devam eden jeopolitik riskler ve Fed'in faiz indirimine ilişkin beklentilerin gücünü koruması altına yaramaya devam ediyor.

Ons altın 4.403 dolardan, gram altın 6.059 TL'den

Brent petrol 61.03 dolardan,

Bitcoin 88.838 dolardan alıcı buluyor.

