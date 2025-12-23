İstanbul Beyoğlu’nda ikamet eden beş kişilik bir aile, evlerinde yaptırdıkları rutin ilaçlama işleminin ardından kabus dolu bir gece geçirdi. Hacıahmet Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bir temizlik firmasına yaptırılan ilaçlama sonrası evlerine giren aile bireyleri, aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kimyasal maddelerin neden olduğu tahmin edilen zehirlenme vakası üzerine bölgeye çok sayıda uzman ekip sevk edilirken, olay mahallesinde geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kusma ve kaşıntı belirtileri

Olayın gelişim süreci, 35 yaşındaki baba İsmet K.'nın bir gün önce profesyonel bir ilaçlama firmasıyla anlaşmasıyla başladı. Uygulamanın ardından evlerini kurallara uygun şekilde havalandırdığını ve temizlik yaptıklarını düşünen aile, gece saatlerinde beklenmedik semptomlarla karşılaştı. Gece yarısı 00.30 sularında aile fertlerinde yoğun kusma ve deri üzerinde aşırı kaşıntı şikayetleri baş gösterdi. Durumun ciddiyetini fark eden baba İsmet K., vakit kaybetmeden sağlık ekiplerinden yardım talebinde bulundu.

3 çocuklu aileye acil müdahale ve hastane süreci

İhbarın hemen ardından Hacıahmet Mahallesi'ndeki adrese intikal eden sağlık ekipleri, 5 kişilik aileyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla tahliye etti. Tedavi altına alınan isimler arasında baba İsmet K., 30 yaşındaki eşi Mukadder K. ile çocukları 13 yaşındaki U.K., 12 yaşındaki K.K. ve 9 yaşındaki B.N.K. bulunuyor. Aile üyeleri, Şişli’de yer alan Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek müşahede altına alındı. Zehirlenmenin kaynağına yönelik tıbbi tetkikler sürerken, ailenin genel sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.

AFAD ekipleri özel kıyafetlerle numune topladı

Zehirlenme olayının kimyasal bir sızıntıdan kaynaklanma ihtimaline karşı bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri yönlendirildi. Binada ve ilgili dairede koruyucu özel kıyafetlerle çalışma yürüten uzmanlar, havada ve yüzeylerde bulunan kimyasal izleri tespit etmek üzere incelemeler yaptı. Ekiplerin evden aldığı numuneler, kesin sonucun belirlenmesi amacıyla laboratuvar incelemesine götürüldü. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri alırken, ilaçlama yapan firmanın kullandığı maddelerin niteliği mercek altına alındı.

Görgü tanıkları gece yarısı yaşanan hareketliliği anlattı

Mahallede paniğe neden olan olayla ilgili konuşan çevre sakinlerinden Şenay Akay, gece saatlerinde yaşanan hareketliliği dile getirdi. Akay, ailenin evi havalandırdıktan sonra girdiğini ancak vücutlarında ani kabarmalar meydana geldiğini belirtti. Gece saat 02.00 sularında bölgenin çok kalabalık olduğunu ifade eden mahalle sakini, sağlık ve emniyet birimlerinin uzun süre adreste çalışma yürüttüğünü kaydetti. Yetkililer, olayda kullanılan ilacın dozajı veya içeriğiyle ilgili kusur olup olmadığını belirlemek adına geniş kapsamlı soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.