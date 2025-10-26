İstanbul’un Fatih ilçesinde, Silivrikapı Caddesi ile Altımermer Caddesi’nin kesiştiği noktada akşam saatlerinde silahlı saldırı yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, sokakta yürüdüğü sırada arkasından gelen şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan kişi, çevredeki vatandaşların yardımıyla olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, olayın hemen ardından yaya olarak kaçtı. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.