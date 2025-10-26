Ankara’da bir süredir kayıp olarak aranan 14 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğunun, içtikleri alkollü içkiden zehirlendikleri iddia edildi. Kız çocuklarından biri yaşamını yitirirken, diğeri yoğun bakımda entübe edilerek tedavi altına alındı.

Kayıp ihbarıyla başlayan trajik olay!

Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki E.K.E.A. ve 14 yaşındaki arkadaşı H.K., ailelerinin uzun süredir kendilerinden haber alamaması üzerine kayıp olarak polise bildirildi. Kayıp ihbarında bulunulan çocuklar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak alkol tükettiklerini ve rahatsızlandıklarını söyledi.

Sağlık ekipleri, verilen konuma hızlı şekilde ulaştı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çocuklar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

14 yaşındaki H.K. hayatını kaybetti

Hastanede tedavi altına alınan 14 yaşındaki H.K., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

16 yaşındaki kız entübe edildi

Arkadaşıyla birlikte hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki E.K.E.A.’nın ise bilincinin kapalı olduğu öğrenildi. Yoğun bakım ünitesine alınan genç kızın entübe edildiği ve hayati tehlikesinin hala sürdüğü belirtildi.