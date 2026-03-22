İstanbul'un Fatih ilçesinde bugün bir bina çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çökmenin ardından bölgede yoğun güvenlik önlemi alınırken, ekiplerin arama ve kurtarma çalışmaları başladı.

22 Mart 2026 tarihinde meydana gelen bina çökmesi olayının detayları netleşiyor. Son dakika bilgilerine göre Fatih'te bir bina çöktü ve ayrıntılar gelmeye devam ediyor. İlk belirlemelere ilişkin resmi açıklamalarda 3 kişinin kurtarıldığı iki kişinin de arandığını belirtildi.

Fatih'te çöken binada can kaybı var mı?

Valliik olay yerine ilişkin ilk bilgleri paylaştı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin arama tarama çalışmaları sürerken, enkaz altında birinin kalıp kalmadığı araştırılıyor. Fatih'te çöken binada enkazdan 3 kişi kurtarıldı. Arama kurtarma çalışmalarında 2 kişi aranıyor.

Fatih'te bina neden çöktü?

Çökmenin nedeni şu an için bilinmiyor. Ancak Fatih ilçesi, İstanbul'un en eski yerleşim bölgelerinden biri olması nedeniyle metruk ve bakımsız yapılarla biliniyor. İlçede geçmiş yıllarda da benzer çökmeler yaşanmıştı. Daha önce meydana gelen olaylarda genellikle terk edilmiş, kullanılmayan ve bakımsız binaların kendiliğinden yıkıldığı tespit edilmişti.

Fatih'te daha önce de bina çökmeleri yaşanmıştı

Fatih ilçesinde tarihi dokuya sahip pek çok yapı bulunuyor. Bu yapıların bir kısmı uzun süredir kullanılmıyor ve bakımsızlık nedeniyle risk oluşturuyor. Geçmiş yıllarda Katip Kasım Mahallesi, Zeyrek Mahallesi, Balat, Karagümrük ve Ayvansaray gibi semtlerde benzer metruk bina çökmeleri kayıtlara geçmişti. Bu olaylarda genellikle binaların boş olması nedeniyle büyük can kayıplarının önüne geçilmişti.

Bina çökmelerinde en büyük tehlike ne?

Uzmanlar, özellikle tarihi yarımada olarak bilinen Fatih'teki eski yapı stokunun ciddi bir risk taşıdığını vurguluyor. Kentsel dönüşüm sürecinin hızlandırılması ve metruk yapıların bir an önce kontrollü şekilde yıkılması gerektiği sıklıkla dile getiriliyor. Özellikle yağışlı dönemlerde ve deprem sonrası süreçlerde bu tür yapılardaki çökme riski daha da artıyor. Vatandaşların şüpheli gördükleri yapıları ilgili belediyelere ve AFAD'a bildirmesi büyük önem taşıyor. Çökme tehlikesi bulunan binaların çevresinden uzak durulması da hayati bir önlem olarak değerlendiriliyor.