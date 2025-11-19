İstanbul’un Fatih ilçesinde tatil yapan Hollandalı iki kız kardeş, kaldıkları otelde ‘gıda zehirlenmesi’ şüphesiyle hastaneye başvurdu. 29 yaşındaki Sadegül O. ile 16 yaşındaki kız kardeşi E.O., mide bulantısı, kusma ve ishal şikâyetleri nedeniyle Çapa Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. İki kardeşin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri otelde inceleme yaptı

Hastane tarafından yapılan ihbar üzerine polis ekipleri, turistlerin konakladığı Mesihpaşa Mahallesi’ndeki otelde inceleme başlattı. Ekipler, odada ve otel restoranında çeşitli kontroller gerçekleştirirken, kız kardeşler de emniyet yetkililerine ifade verdi.

“Farklı yerlerde yemek yedik”

İfadesinde 17 Kasım’da İstanbul’a geldiklerini belirten Sadegül O., hem otele yerleştiklerini hem de kentin çeşitli noktalarında yemek yediklerini söyledi. Sadegül O., “17 ve 18 Kasım’da Fatih’te gezdik, dışarıda yemek yedik, içecek içtik. Bugün sabah saatlerinden itibaren mide bulantısı ve kusma başladı. Kız kardeşimle birlikte hastaneye gitmek zorunda kaldık” dedi.

Bir kardeş taburcu edildi

Tedavisinin ardından taburcu edilen Sadegül O.’nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 16 yaşındaki E.O.’nun ise hastanenin çocuk servisinde tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi.

Soruşturma sürüyor

Polis ekiplerinin hem otelde hem de turistlerin yediği içtiği mekânlarda inceleme yaparak olayın kaynağını araştırdığı öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.