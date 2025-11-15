Son Mühür- İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik hazırlanan iddianamenin kamuoyuna yansımasının ardından TGRT’de yayınlanan Medya Kritik programında sözlü tartışma yaşandı. Canlı yayında bir araya gelen değerlendirmeciler arasında zaman zaman tansiyon yükseldi.

“Zeka sorunu” çıkışı tepki topladı

Programda konuşan Avukat Yaşar Baş, iddianameye yönelik eleştirilerin haksız olduğunu savunarak, belgede usule dair eksiklik arayanların metni okumadığını ileri sürdü. Baş, “Bu iddianameyi geçersiz bulanların ya niyeti ya da zekası sorgulanmalıdır” ifadelerini kullandı.

Bu değerlendirme üzerine stüdyoda bulunan eski Ak Parti milletvekili Şamil Tayyar sözlere itiraz etti. Tayyar, farklı görüşlere yönelik bu tür ifadelerin demokratik tartışma ortamıyla bağdaşmadığını dile getirdi.

Tayyar: “Yarın beraat gelirse ne olacak?”

Tayyar, iddianamenin bir suçlama metni olduğunu ve kesin hüküm niteliği taşımadığını hatırlatarak, “Hukukçuların kesin ifadelerle konuşmaması gerekir. Yargılama devam ediyor. Yarın bu kişiler beraat ederse ne diyeceğiz?” dedi.

Bu sırada moderatör Fuat Uğur’un araya girerek yaptığı yorum stüdyodaki gerginliği artırdı. Uğur’un “Şamil Tayyar’a hukukçu beğendiremiyoruz” sözleri üzerine Tayyar tepki gösterdi.

Tayyar ve Uğur arasında kısa süreli gerginlik

Tayyar’ın “Ben Yaşar Bey ile konuşuyorum” demesi üzerine moderatör Uğur, program akışını yönetme yetkisine vurgu yaparak, “Moderatör olarak araya girebilirim. Programı ben yönetiyorum” ifadelerini kullandı. Kısa süren bu karşılıklı çıkışmaların ardından program devam etti.