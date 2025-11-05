Son Mühür- ‘Çitos Efe’ lakabıyla tanınan Efe Koçyiğit, çocuk yaşta yer aldığı Çocuktan Al Haberi programındaki sevimli tavırları, kendine özgü konuşma tarzı ve yemek sevgisiyle kısa sürede Türkiye’nin en bilinen çocuklarından biri haline gelmişti.

Bakanlık aileyi obezite konusunda uyarmıştı

Efe Koçyiğit’in hızlı kilo alımının gündeme gelmesi üzerine ilgili bakanlık devreye girmiş, aileye obezite konusunda resmi uyarıda bulunulmuştu. Bakanlık, çocukların popülerlik uğruna sömürülmemesi gerektiğine vurgu yapmıştı.

TikTok’ta ortaya çıkan son hali gündem oldu

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Koçyiğit, TikTok’ta paylaşılan bir videoda yeniden göründü. Görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcıların bir kısmı, “Sağlığı için kilo vermesi gerekiyor” yorumlarında bulundu.

“Kilo verme hedefim var” açıklaması

Gelen yorumların ardından Koçyiğit, sağlığı için adım atacağını belirterek, “Kilo verme hedefim var, sağlığım için önemli bir adım atmak istiyorum” açıklamasında bulundu.

Annesinden sağlık durumu açıklaması gelmişti

14 yaşındaki Efe Koçyiğit’in annesi, önceki yıl yaptığı açıklamada oğlunun yaşadığı sağlık sorunlarına değinmişti. Anne Koçyiğit,

“Hareketli bir çocuk ama iştahlı. Tiroidleri yavaş çalıştığı için hormonal sorunlar yaşıyor” ifadelerini kullanmıştı.