Son Mühür- 59 yaşındaki sanatçının tedavisinin hekimlerin gözetiminde devam ettiğini belirten Av. Volkan Alkılıç, “Müvekkilim Fatih Ürek, hekimlerimizin öngördüğü tedavi sürecine uygun şekilde sağlık mücadelesine devam etmektedir. Sağlık durumu stabilliğini korumakta olup buna ilişkin gerekli açıklamalar tedavi gördüğü hastane ve menajeri Mert Siliv tarafından yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Reyting uğruna yapılan haberlerle muhatap olduk”

Alkılıç, sanatçının sağlık durumu üzerinden yapılan bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak şu ifadeleri ekledi:





“Bir insanın yaşam mücadelesinin kimsenin şov ve reyting malzemesi olamayacağını vurgulamakla beraber süreç içerisinde ahlak sınırlarını aşarak, sırf reyting ve tıklanma tüccarlığı adına insan onurunu zedeleyen asılsız haberlerle üzülerek muhatap olunmuştur.”

“Bilgi kirliliğini önlemek adına açıklama yetkisi sınırlandırıldı”

Açıklamada, sanatçının sağlık durumu hakkında sadece hastane ve menajerinin bilgi verebileceği hatırlatıldı:



“Alınan karar doğrultusunda müvekkilin sağlık durumu ile alakalı olarak yalnızca tedavi gördüğü hastane ve menajeri Mert Siliv tarafından açıklama yapılabilecektir. Menajeri ve hastane haricinde müvekkil hakkında gerek yazılı gerekse sözlü açıklama yapılması, beyanda bulunulması mümkün değildir. Bilgi kirliliğini önlemek adına alınan bu kararı kamuoyunun dikkatine sunarız.”

Ailesinden teşekkür mesajı

Avukat Alkılıç, açıklamasının sonunda Ürek’in ailesi adına teşekkür mesajı da iletti:

“Bu vesileyle müvekkilimiz ve ailesi adına, dualarıyla destek veren, sevgisini hissettiren herkese içten teşekkürlerimizi sunarız.”