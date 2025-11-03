Son Mühür- Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde yoğun bakımda tedavi gören yakın dostu Fatih Ürek’i hastanede ziyaret etmişti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına konuşan Akalın, duygusal açıklamalarıyla magazin gündemini sallamıştı.

"Kimseyle küs gitmek istemiyorum"

Ünlü isim, “İlk gün kadar kötüydüm ki size anlatamam. İlk düşündüğüm şey ‘İyi ki barışmışız’ oldu. Kimseyle küs gitmek istemiyorum.” sözleriyle samimi bir itirafta bulunmuştu.

“Bir kişiyle daha barışmak istiyorum”

Akalın, bu açıklamasından kısa süre sonra yaptığı yeni açıklamada, “Bir kişiyle daha barışmak istiyorum. Onu da siz bulun.” ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler üzerine magazin dünyasında büyük bir merak başlamıştı.

Hayranları ve sosyal medya kullanıcıları, Akalın’ın kimi kastettiği yönünde çeşitli tahminlerde bulundu. İddialar kısa sürede yayıldı ve isimler arasında Hadise ile Zuhal Topal da yer aldı.

Sosyal medya karıştı, Akalın noktayı koydu

Akalın’ın açıklamaları sonrası sosyal medya kullanıcıları arasında yoğun bir tartışma başladı. Kimileri “Hadise’yle barışmak istiyor” derken, bazıları ise “Zuhal Topal olabilir” yorumunda bulundu. Ancak Akalın, bu iddialara tek cümlelik bir yanıt vererek söylentilere son noktayı koydu.

"Yok ikisi de umrumda değil"

Bir takipçisinin, “Demet Akalın’ın umrunda değildir Hadise. Barışmak istediği Zuhal Topal bence.” yorumuna ünlü şarkıcı, “Yok ikisi de umrumda değil maalesef.” diyerek yanıt verdi.