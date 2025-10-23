Son Mühür - Evinde kalp krizi geçiren ve 20 dakika kalbi durmuş olan ünlü şarkıcı Fatih Ürek ile ilgili hastaneden açıklama geldi. Ürek’in halen uyutulduğu ve sağlık durumunda herhangi bir değişiklik olmadığı ifade edildi.

Hastaneden yapılan son açıklama

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, geçen hafta evinde kahvaltı yaparken rahatsızlandı. Kalp krizi geçiren sanatçının kalbi durmuş, yaklaşık 20 dakikalık müdahale sonucu yeniden çalıştırılmıştı. Hastanede tedavi gören Ürek’in doktorları, kalp sorunlarının sona erdiğini ancak beyninin bu süreçte oksijensiz kalıp kalmadığı konusunda bazı endişelerinin bulunduğunu belirtmişti. Ürek’in sağlık durumu hakkında tedavi gördüğü hastaneden bir açıklama yapıldı: "Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in durumu stabil olup, yoğun bakımdaki tedavisi devam etmektedir. Süreçle ilgili bir değişiklik olması halinde hastanemiz tarafından bilgilendirme yapılacaktır"