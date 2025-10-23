Son Mühür- Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşması bugün yapıldı. 4 Kasım 2024’te görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk, duruşmaya Mardin Adliyesi’nden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Türk’ün avukatları Erdal Kuzu ve Tahar Erdem de savunmalarını mahkeme heyetine sundu.

Dava, Türk’ün 28 Mart 2011’de Siirt’te yaptığı bir konuşma nedeniyle 2022 yılında açılmıştı. Savcı, duruşmada Ahmet Türk’ün cezalandırılmasını talep etti.

“Aynı dosyada 2014’te takipsizlik verildi”

Savunma yapan avukat Erdal Kuzu, söz konusu konuşmaya ilişkin dosyada 2014 yılında Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “takipsizlik” kararı verildiğini hatırlattı. Kuzu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bu kararı yok sayarak yeniden iddianame düzenlemesinin hukuka aykırı olduğunu belirtti.

“Sözler suç unsuru taşımıyor”

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre, mahkeme heyeti yapılan savunmaların ardından kararını açıkladı. Heyet, Ahmet Türk’ün konuşmasında suç unsuru bulunmadığına hükmetti.

Kararda, söz konusu ifadelerin demokratik bir toplumda “ifade özgürlüğü” kapsamında değerlendirilmesi gerektiği vurgulanarak, Türk hakkında beraat kararı verildi.

Görevden uzaklaştırmaya gerekçe gösterilmişti

İçişleri Bakanlığı, Ahmet Türk’ü 4 Kasım 2024’te görevden uzaklaştırırken bu davayı gerekçe göstermişti. Bakanlık açıklamasında, Türk’ün “terör örgütü propagandası suçundan yargılamasının sürdüğü” ifade edilmişti.