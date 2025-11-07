Son Mühür- Atv’nin yeni sezonda ekrana sürdüğü "Aşk ve Gözyaşı" dizisi, 7. bölümüyle izleyiciye veda etmeye hazırlanıyor.

Başrollerini Hande Erçel ve Barış Arduç’un paylaştığı dizi reytinglerde beklentiyi karşılamasa da sosyal medyada geniş bir izleyici kitlesi oluşturmayı başardı.

Final öncesi büyük hata ortaya çıktı

Dizi final kararıyla gündemdeyken, bu kez yapım ekibinin yaptığı dikkat çekici bir prodüksiyon hatası sosyal medyaya damga vurdu. Bir TikTok kullanıcısının fark ettiği ayrıntı, kısa sürede binlerce yorum aldı.

Sahnede ‘Shutterstock’ amblemi görüldü

İzleyicinin paylaştığı videoda, dizide kullanılan bir görselin üzerinde “Shutterstock” filigranının yer aldığı görüldü.

Normalde yalnızca lisanssız yani satın alınmamış görsellerde bulunan bu damganın ekranda belirmesi, görselin telifli siteden indirildiğini ancak lisansının alınmadığını ortaya çıkardı.

Sosyal medyada ‘büyük prodüksiyon hatası’ tepkisi

Görüntünün yayılmasıyla birlikte sosyal medyada “Büyük prodüksiyon hatası”, “Bu nasıl fark edilmedi?” ve “Yapım ekibi acemi işi yaptı” yorumları peş peşe geldi. Pek çok kullanıcı, milyonlarca liralık bütçeye sahip yapımların böyle hatalarla gündeme gelmesini eleştirdi.