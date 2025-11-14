Son Mühür - 15 Ekim’de evinde kalp krizi geçirdikten sonra hastanede tedavi altına alınan şarkıcı Fatih Ürek’in yaşam mücadelesi sürüyor. Sağlık durumu yakından takip edilen 59 yaşındaki sanatçıyla ilgili, sosyal medya ve bazı programlarda ailesine dair dikkat çekici bir iddianın gündeme geldiği öne sürüldü.

''Bazıları paranın peşine düşmüş''

"Söylemezsem Olmaz" programında konuşan sunucu Nihat Doğan, "Fatih Ürek yaşam mücadelesi verirken, bazıları paranın peşine düşmüş" dedi. Doğan, Ürek’in yakın bir dostunun şarkıcının değerli eşyalarını güvence altına aldığını aktararak, "Fatih Ürek'in çok yakın dostu Ayşe Kazancı, evine gidip kasadaki mücevherleri tek tek kameraya çekmiş ve evine götürmüş. Aileden biri eve girip çalmasın diye yapmış. Çok dürüst bir insan" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Fatih Ürek’in menajeri Mert Siliv, medyada yer alan haberlerin büyük bir kısmının gerçeği yansıtmadığını belirterek, şarkıcının sağlık sürecinin titizlikle takip edildiğini ifade etti: "Fatih Ürek’in sağlık durumu ile ilgili gelişmeler düzenli olarak tarafımdan, hastane yetkililerinden ve avukatı tarafından kamuoyuna iletilmektedir. Başta miras kavgası, borç iddiaları, zayıflama ilacı kullanımı gibi haberler asılsızdır"