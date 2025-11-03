Son Mühür- Geçtiğimiz haftalarda evinde aniden fenalaşan Fatih Ürek’in kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Ünlü şarkıcının kalbi yaklaşık 20 dakika boyunca durdu, sağlık ekiplerinin uyguladığı kalp masajı (CPR) sonrası yeniden hayata döndürüldü. Acil olarak anjiyoplasti (damar açma) işlemi yapılan Ürek, daha sonra yoğun bakım ünitesine alındı.

Beyin fonksiyonlarıyla ilgili endişe

Doktorların, kalp durması sırasında beynin ne kadar süre oksijensiz kaldığına dair inceleme yaptığı öğrenildi. Uzmanlar, bu sürecin beyin fonksiyonlarını nasıl etkilediğini belirlemek için gözlem sürecini sürdürüyor.

“Fatih Ürek hala uyutuluyor”

Son günlerde sosyal medyada yayılan “Fatih Ürek öldü” iddiaları yalanlanırken, sanatçının sağlık durumuna dair en net bilgi Ece Erken’den geldi. Erken, “Fatih hala uyutuluyor. Yanında kimse yok çünkü yapılabilecek bir şey olmadığı için orada kimse istenmiyormuş. Dualarımız Fatih ile” ifadelerini kullandı.