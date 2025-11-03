Son Mühür- Güllü’nün ölümünün ardından gündeme gelen iddialarda, sanatçının yaşamının son döneminde oğlu Tuğberk Yağız Gülter’den şiddet gördüğü ileri sürülmüştü. Televizyon programcısı Sevilay Yılman, Güllü’nün ölümünden yaklaşık üç ay önce Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden yardım çağrısı yaptığını açıklamıştı.

Yılman, Güllü’nün uygulamada kayıtlı olduğunu belirterek, olayın göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulamıştı.

İçişleri Bakanlığı kaynakları doğruladı

Ortaya atılan iddiaların ardından İçişleri Bakanlığı kaynaklarından konuya ilişkin açıklama geldi. Bakanlık kaynakları, Güllü’nün KADES üzerinden yardım çağrısında bulunduğunu doğruladı.

Yetkililer, şarkıcının iddia edildiği gibi üç ay önce değil, 5 Mart 2023 tarihinde saat 16.34’te iki kez KADES’e çağrıda bulunduğunu belirtti.

Şikayetinden vazgeçmiş

İçişleri kaynaklarından edinilen bilgilere göre, ihbar üzerine ekipler kısa sürede Güllü’nün adresine ulaştı. Ancak ünlü sanatçının, kolluk kuvvetlerinin gelmesinin ardından şikayetçi olmaktan vazgeçtiği öğrenildi.

Soruşturma çok yönlü sürüyor

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Güllü’nün ölümüyle ilgili tüm ihtimaller değerlendiriliyor. Şarkıcının düşme nedenine ilişkin adli tıp raporu ve olay yeri inceleme bulgularının yanı sıra, şiddet iddialarına dair KADES kayıtları da dosyada delil olarak yer aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, yeni gelişmelerin önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı öğrenildi.