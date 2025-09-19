Son Mühür - Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Almanya'da 5-1 yenildiği Frankfurt maçını değerlendirdi.

"Avrupa Fatihi Galatasaray' derler ama...

Çakar, "Avrupa Fatihi Galatasaray' derler ama son yıllarda Galatasaray Avrupa'nın cücesi olma yolunda hızla ilerliyor… Frankfurt, Almanya'nın vasat bir takımı ve asla Galatasaray'dan daha iyi bir takım değil. Üstelik dün gece de Frankfurt, Galatasaray'dan daha iyi oynamadı. Peki bu tarihi skor nasıl oluştu, cevabı çok basit; bireysel hatalar" şeklinde konuştu.

Çakar, Sabah'taki yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Uzun yıllardır böyle bir maç seyretmemiştim. Asla oyun üstünlüğü Frankfurt'ta değildi ve Frankfurt da attığı tüm golleri hazırlamadan, organize olmadan, Galatasaraylı oyuncuların bireysel hataları ya da kendi kalesine vuruşlarıyla buldu"

Okan Buruk'a sert ekleştiriler

"Gelelim Okan Buruk'a; ya kardeşim bir de Avrupa'da başarılı ol! Frankfurt'a yenilmen anormal değil ama böylesine farklı yenilmen ve bunu son birkaç yıl içinde bir çok kez yapmış olman sana fatura edilir. Sonra derler ki Okan Türkiye'de mükemmel ama asla Avrupa'da mücadele eden Galatasaray'ın hocası olamaz"