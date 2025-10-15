Son Mühür - Çekya Milli Takımı için Fatih Terim iddiaları giderek güçleniyor… Son günlerde Çekya Futbol Federasyonu’nun, Terim’i teknik direktör olarak getirmeyi planladığına dair haberler ülke medyasında geniş yer bulmuştu. 2026 Dünya Kupası Elemeleri’ndeki son mağlubiyetin ardından Terim’in adı bir kez daha gündeme geldi. Son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Al Shabab’ı çalıştıran Terim’in yakın zamanda yeniden sahalara dönmesi bekleniyor.

Çekya Milli Takımı ile anlaşmaya vardı

Çekya medyasında çıkan haberlere göre; Faroe Adaları karşısında alınan mağlubiyetle Dünya Kupası yolunda büyük bir darbe alan Çekya’da teknik direktör Ivan Hasek ile yollar ayrılacak. Federasyonun, Fatih Terim ile yürüttüğü görüşmelerde anlaşmaya vardığı ve deneyimli çalıştırıcının önümüzdeki hafta resmi sözleşmeyi imzalayacağı ifade edildi.